Al termine di Torino-Napoli 0-1, Saul Coco ha parlato in conferenza stampa. Ecco le parole del difensore granata

Saul Coco è stato uno dei protagonisti di Torino-Napoli e, nei piedi, ha avuto anche il pallone del possibile pareggio. Il difensore, al termine della partita, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

Ci spieghi cosa è successo nell’occasione che hai avuto?

“Non so cosa sia successo. Voglio chiedere scusa a tutti perché non posso sbagliare questi gol. Pensavo che la palla arrivasse più avanti, invece è arrivata veloce, un po’ indietro e non ho avuto il tempo di calciare”.

State avendo difficoltà a creare occasioni, state lavorando anche su questo?

“Dobbiamo ancora imparare ad avere pazienza a muovere la palla quando gli avversari sono bassi, Dobbiamo imparare su questo”.

Questa squadra è pronta a lottare anche per la salvezza?

“Sì, siamo pronti. Adesso siamo in una situazione un po’ brutta ma siamo forti di testa. Sappiamo che nel calcio può capitare, non possiamo mollare, lavorare più forte. E ora dobbiamo pensare alla partita contro il Genoa che per noi è una finale”.

Avete fatto 4 punti nelle ultime 9 partite, dove dovrete lavorare per reagire?

“Da questa situazione se ne esce con il lavoro. E’ vero che adesso la situazione non è buona, ma la squadra ha sempre voglia di vincere”.

Ma cosa è successo dopo il buon inizio di stagione?

“È difficile dire perché è iniziato questo periodo dopo un buon inizio di stagione. Dobbiamo guardare avanti”.

State vivendo una situazione particolare dal punto di vista societario, il discorso sulla possibile cessione del club è emerso nello spogliatoio?

“No, noi dobbiamo pensare solo a quello che succede sul campo. Il resto lo dobbiamo lasciare fuori e ora dobbiamo pensare alla partita con il Genoa”.

Come si esce da questa situazione?

“Sappiamo che in questa situazione è tutto più difficile. Nel calcio è fondamentale avere fiducia, dobbiamo restare forti di testa e non mollare”.