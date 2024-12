L’approccio alla gara farà la differenza in Genoa-Torino. Ecco i numeri delle due squadre, che confermano questo dato di fatto

Quella di sabato, sarà la 15^ partita di Serie A 2024/2025 del Torino. La partita si gioca sabato 7 dicembre alle ore 15 ed è Genoa-Torino. Partita molto importante per entrambe le squadre, ma soprattutto per il Torino. Granata che nelle ultime 9 partite, hanno fatto solo 4 punti. 7 sconfitte. In questa gara, che si giocherà allo Stadio Luigi Ferraris, l’approccio farà la differenza. Ma in che senso? Sono i dati stessi che confermano questo fatto. In tutte le partite l’approccio fa la differenza, ma in questo caso ancora di più. Ecco le statistiche e i numeri di quanto detto.

Se il Toro va in vantaggio…

Quando il Torino si porta in vantaggio per 1-0 nei match in trasferta, poi vince la partita nell’83% dei casi. Una percentuale molto alta. Quando il Genoa invece va in svantaggio per 1-0 nei match in casa, poi vince la partita solo nel 14% dei casi. Percentuale bassa. Quindi, se il Toro si porta in vantaggio, le probabilità di vincere la partita sono molto alte. Al tempo stesso, il Genoa se prende gol in casa poi difficilmente la ribalta. Ma se succede l’opposto invece?

Se il Toro va in svantaggio…

Vediamo adesso cosa accade se succede il contrario. Quando il Torino va in svantaggio per 1-0 nei match in trasferta, poi vince la partita solo nell’8% dei casi. Manca quindi la reazione. Invece quando il Genoa va in vantaggio per 1-0 nei match in casa, poi vince la partita nel 66% dei casi. Una percentuale più bassa di quella del Torino. Infatti il Genoa non ha ancora vinto in casa quest’anno. Le percentuali ovviamente non si completano, in quanto c’è anche la variabile pareggio da tenere in considerazione. Non sarà facile per il Toro. Si gioca in un campo molto difficile. Inoltre i rossoblù sono in trend positivo.