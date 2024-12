I precedenti di Genoa-Torino in Serie A. Lo scorso anno un pareggio, ma in generale si tratta di un campo ostico

Genoa-Torino è una sfida che sa di storia. Si gioca sabato 7 dicembre alle ore 15 al Ferraris: 15^ giornata di Serie A. Sfida molto importante per entrambe le squadre. Lo scorso anno, nella stagione 2023/2024, Genoa-Torino è finita 0-0. Pareggio tra Gilardino e Juric. Quest’anno invece, a sfidarsi per la prima volta sono Patrick Vieira e Paolo Vanoli. Nella storia, Genoa-Torino si è giocata in Serie A per ben 55 volte. Questo il bilancio del Toro: 12 vittorie, 16 pareggi e 27 sconfitte. 55 gol fatti e 92 subiti. Campo quindi ostico per i granata: il bilancio è negativo. Di seguito, 3 precedenti.

Stagione 2018/2019: vittoria con vista Europa

Nella stagione 2018/2019, Genoa-Torino si è giocata il 20 aprile 2019. Risultato finale: 1-0 per il Toro. Sulla panchina del Torino c’era Mazzarri, mentre su quella del Genoa Prandelli. 33^ giornata di campionato. Quello di Walter Mazzarri è un Toro cinico che vola in alto in classifica. Partita vinta di misura grazie ad un bel gol di Ansaldi, ex della gara. Gol arrivato al minuto numero 58.

Stagione 2016/2017: un regalo ai rossoblù

Passiamo ora invece alla stagione 2016/2017. 37^ e penultima giornata di Serie A. Toro di Mihajlovic tranquillo, mentre il Genoa di Juric ha bisogno di vincere per non retrocedere. Il desiderio dei tifosi era vendicare quanto accaduto qualche anno prima, con il Grifone che buttò il Toro in Serie B vincendo a Torino. E invece niente, partita poco convincente persa per 2-1. Gol di Rigoni (32′) e Simeone (52′). Inutile la punizione segnata da Ljajic all’89’. Genoa salvo. Era il 21 maggio 2017.

Stagione 2012/2013: un pareggio nel freddo

Nella stagione 2012/2013, Genoa-Torino si è giocata nel freddo 16 dicembre 2012. Risultato finale 1-1. Ventura sulla panchina del Toro dopo la promozione in A, mentre nel Grifone c’è Del Neri. Partita molto delicata per entrambi. E infatti era regnato l’equilibrio. Tutto nel primo tempo. Prima il gol di Bianchi al 19′ e poi il pareggio di Granqvist al 29′. Era la 17^ giornata.