Francesco Dell’Aquila è in prestito alla Pro Vercelli ma la sua stagione è in salita: non gioca da 5 partite

Francesco Dell’Aquila dopo aver concluso il suo percorso nelle giovanili granata è stato subito mandato in prestito dal Torino per concedergli di ottenere più minuti. La società ha deciso di mandarlo in prestito in Serie C, alla Pro Vercelli, per fargli fare esperienza. Purtroppo però la stagione del classe 2004 non sta andando per nulla come sperato. Infatti nonostante la sua avventura fosse iniziata nel migliore dei modi con il gol decisivo da subentrato nella sfida di Coppa Italia Serie C contro la Lucchese, tra l’altro alla sua prima partita da professionista subito era riuscito a trovare il suo primo timbro, la sua stagione è stata un continuo calando. In campionato ha giocato solamente 7 partite di cui solo 1 iniziata dal primo minuto e le altre 6 da subentrato per un totale di 198 minuti in campionato.

Dell’Aquila non gioca da fine ottobre

Ad inizio campionato Francesco Dell’Aquila era riuscito a trovare comunque diversi minuti in campo anche se sempre da subentrato. Poi è però iniziato il suo calo e con lui anche le prestazioni della squadra non hanno più soddisfatto. La compagine piemontese infatti si trova attualmente al 17esimo posto con appena 16 punti totalizzati in 17 partite giocate. Il giovane granata in tutto questo è evidentemente fuori dai progetti della Pro Vercelli, almeno per il momento. L’ultima apparizione in campo del 20enne risale infatti al 29 ottobre quando in campionato ha disputato 57 minuti come seconda punta nella sfida contro l’Atalanta U23, sfida persa per 2-0. Dopo quella partita due panchine seguite da tre partite di campionato in cui non è stato nemmeno convocato a cui va aggiunta anche la sfida di coppa contro la Giana Erminio in cui non è stato chiamato nemmeno per la panchina.

Da promessa delle giovanili alle difficoltà della Serie C

Dell’Aquila era arrivato nella Primavera del Toro circondato da grandi aspettative. In effetti le sue qualità sono da subito state evidenti e hanno aiutato non poco i Torelli: per lui 56 presenze con l’Under 19 coronate da 19 reti e 5 assist. Oggi però il giovane sta facendo fatica in Serie C, ha evidentemente avvertito non poco il salto dalle giovanili, cosa anche piuttosto normale, non è da tutti sapersi adattare bene alla prima stagione tra i grandi. La fiducia nelle qualità del giovane c’è e sicuramente questo inizio di stagione difficile è solo una brutta parentesi nel suo processo di crescita.