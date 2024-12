Nella sfida tra Torino e Genoa due giocatori granata affronteranno il loro passato: Paleari e Sanabria sono gli ex della partita

La sfida tra Genoa e Torino in programma per sabato alle ore 15 sarà importantissima per entrambe le squadre. Il Genoa infatti dopo il cambio di allenatore sta andando bene ed è riuscita ad uscire dalla zona retrocessione, i granata invece arrivano da un periodo molto complicato e serve portarsi a casa i tre punti ad ogni costo. Nonostante il gemellaggio quindi sarà una partita molto complicata e le due squadre saranno sicuramente molto agguerrite. A sentire di più degli altri la partita però saranno sicuramente due giocatori del Toro. Infatti sia Antonio Sanabria che Alberto Paleari hanno militato tra le fila del Genoa anche se non sono stati compagni di squadra.

Sanabria a Genova prima del Toro

Dei due, probabilmente, solamente Antonio Sanabria giocherà effettivamente la partita contro il suo passato, un passato molto breve ma pur sempre un passato. Il numero 9 del Toro infatti ha giocato nel capoluogo ligure solamente per una stagione metà di quella successiva. Il paraguaiano infatti è arrivato dal Real Betis in rossoblù il 26 gennaio del 2019 con la formula del prestito oneroso (il Genoa per questo prestito ha speso 550 mila euro). In questa prima metà di stagione Sanabria ha disputato 15 partite e segnato 3 gol con la squadra. Il prestito è durato fino alla fine della stagione 2019/20. Nella sua seconda stagione con il Genoa ha giocato 24 partite andando a segno 6 volte e servendo anche 3 assist ai compagni.

Paleari: al Genoa solo 4 partite

Anche Alberto Paleari nella sua carriera è passato dal Genoa. Il secondo portiere dei granata però non ha lasciato il segno lasciato dal suo compagno Sanabria. Infatti dopo essere arrivato nel 2020 dal Cittadella per 2 milioni di euro l’estremo difensore ha disputato appena 4 partite di cui 3 in campionato e 1 in Coppa Italia subendo un totale di 6 reti. Dalla stagione successiva è poi stato ceduto diverse volte in prestito in giro per l’Italia fino ad essere ceduto nel luglio del 2022 al Benevento per 1,3 milioni di euro per poi passare due anni dopo al Torino a titolo gratuito.