A Como, i granata interrompono la striscia di 12 partite consecutive in rete. Sfiorato il record di 14 gare in gol della stagione 2016/17

Trasferta amara del Torino a Como, dove i granata hanno perso di misura contro i lombardi. Una rete incassata e nessuna segnata, i ragazzi di Vanoli interrompono così la striscia di 12 partite con almeno un gol all’attivo.

La serie di partite in gol è iniziata lo scorso 11 gennaio, nel derby contro la Juventus. La bella rete di Vlasic ha dato inizio a una lunga striscia di gare con almeno un gol all’attivo, terminata con la sconfitta di Como.

Gol significa punti: una sola sconfitta in 12 gare

Da gennaio ad oggi, il Toro non ha sempre convinto ma ha ridotto il numero di sconfitte. Dalla prima delle 12 gare in gol, i granata hanno raccolto 4 vittorie, 7 pareggi e una sola sconfitta. L’unico stop risale allo scorso 14 febbraio, quando i ragazzi di Vanoli hanno perso al Dall’Ara di Bologna per 3-2.

Juventus, Fiorentina, Cagliari, Atalanta, Genoa, Bologna, Milan, Monza, Parma, Empoli, Lazio ed Hellas Verona. Queste le 12 squadre contro le quali il Toro ha segnato almeno un gol. È bene sottolineare come i granata siano riusciti a strappare almeno un punto a 5 squadre che, al momento, sono in piena corsa per un posto in Europa. Dunque, la strada del Toro è quella giusta.

A due passi dal record

Il Toro di Vanoli non eguaglia il record granata di partite consecutive in gol per uno, anzi due passi. L’attuale record risale alla stagione 2016/2017. All’epoca, il Torino di Mihajlovic andò a segno in ben 14 gare consecutive.

Dalla sfida di gennaio 2017 contro l’Atalanta (1-1) al pari nel derby di maggio 2017 contro la Juventus (1-1), una lunga striscia di partite che aiutò il Toro a concludere in nona posizione in classifica. Il Torino targato Vanoli ha sfiorato l’impresa, meritando comunque la lode per la costanza con cui è riuscito a trovare la via del gol.