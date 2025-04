A Open Var sono state rivelate le comunicazioni tra Mercenaro e la sala Var in occasione del gol annullato a Ilic

Domenica sera sulla piattaforma di Dazn è andato in onda, come sempre, il programma Open Var. Tra i 3 momenti che sono stati approfonditi nel corso della trasmissione è stata rivelata la comunicazione arbitrale in occasione del gol di Ilic, annullato a causa di un doppio tocco di Biraghi che è stato notato dalla sala Var composta dagli arbitri Aureliano e Guida.

Como-Torino: Il dialogo tra Mercenaro e la sala Var

Questo è il dialogo tra l’arbitro Mercenaro e i colleghi al Var, Aureliano e Guida:

Mercenaro: “Deviato, gol (riferito alla conclusione in rete di Ilic)”

Var Aureliano: “Allora vediamo come batte il calcio d’angolo”

Avar Guida: “C’è il doppio tocco. C’è il doppio tocco per me”

Var Aureliano: “Aspetta un attimo Matte (riferito all’arbitro Mercenaro)”

Avar Guida: “Glielo stanno chiedendo vedi (riferito ai giocatori). Sì me ne sono accorto subito, doppio tocco sì sì”

Mercenaro: “Gianlu (riferito al Var Aureliano) chiedono di controllare la battuta”

Var Aureliano: “Si si ci sono due tocchi, infatti stavo guardando proprio questo”

Mercenaro: “Ok, capitano porti via tutti (riferito ai giocatori in campo). Quindi Gianlu è indiretto?”

AVar Aureliano: “Eh si, assolutamente, c’è il doppio tocco su Biraghi. È un Overrule”

Un caso di Overrule

Il doppio tocco di Biraghi in occasione del calcio d’angolo che ha portato al gol di Ilic e che ha scatenato il malcontento della squadra granata durante la partita contro il Como è stato considerato un episodio di Overrule: Letteralmente annullare, revocare. Lo fa direttamente il VAR, cambiando una decisione dell’arbitro senza bisogno dell’OFR. Capita nei casi fattuali, ad esempio fuorigioco, fallo (fischiato dall’arbitro) dentro o fuori l’area, tocco di mano nell’immediatezza della segnatura di una rete.