Da quando è arrivato Vieira il Genoa non ha mai perso nemmeno una partita e i rossoblù si stanno risollevando

Il prossimo avversario del Torino è il Genoa di Patrick Vieira, ma quanto ha cambiato in meglio il Genoa da quando è arrivato in panchina? Gilardino è stato esonerato dopo la sconfitta per 1-0 contro la Fiorentina. Dopo quella partita il Genoa si trovava ultimo in classifica. Con l’arrivo del francese però la situazione è di gran lunga cambiata e i rossoblù non hanno più perso nemmeno una partita in campionato e, dopo 4 partite con l’ex centrocampista dell’Arsenal in panchina, ora la squadra ligure si trova al 14esimo posto in classifica con 14 punti totali. Le quattro sfide in cui il grifone è stato guidato da Patrick Vieira sono state contro il Parma in trasferta, partita vinta 0-1, contro il Como, pareggio per 1-1, contro il Cagliari, pareggio per 2-2 e contro l’Udinese, partita vinta per 2-0 grazie anche al cartellino rosso dato a Tourè dopo appena 4 minuti di gioco.

Genoa: con Gilardino squadra da retrocessione

Con Gilardino come allenatore il Genoa stava andando malissimo, nelle prime 10 giornate di Serie A infatti la squadra ligure aveva vinto solamente una partita contro il Monza, ne aveva pareggiate 3 contro squadre comunque complicate come Inter, Roma e Bologna e aveva perso le restanti sei partite tra cui due scontri diretti per la salvezza contro Verona e Venezia. Oltretutto i rossoblù hanno anche perso il derby contro la Sampdoria in Coppa Italia ai calci di rigore, sconfitta che non è andata giù né ai tifosi né tantomeno alla società. Un cambiamento era quindi evidentemente necessario e la società ha voluto attuarlo consegnando la guida della squadra all’ex calciatore Vieira che è riuscito effettivamente ad invertire la rotta e a regalare ai rossoblù due vittorie e due pareggi importanti.

Con Vieira si segna di più

Da quando il francese siede in panchina il Genoa ha migliorato i suoi risultati attraverso un netto miglioramento per quanto riguarda la fese offensiva. Infatti nelle prime 10 giornate di Serie A, guidati da Gilardino i rossoblù hanno segnato 7 gol, con Vieira invece in meno della metà delle partite (4 giornate disputate) i liguri hanno segnato quasi lo stesso numero di gol (6 reti). Anche la difesa è molto migliorata. Infatti con il tecnico italiano avevano subito 20 gol nelle prime 10 giornate con una media di 2 gol subiti a partita, nelle ultime 4 però sono stati solamente 3 i gol subiti, con una media di meno di un gol subito a partita.