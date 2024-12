Cairo ha ribadito l’intenzione di non vendere Ricci: alle dichiarazioni su Buongiorno, mesi fa, non erano però seguiti i fatti

Il presidente del Torino Urbano Cairo, al centro di una continua contestazione da parte dei tifosi granata, ha parlato del momento dei granata ma soprattutto della contestazione. Spazio anche al mercato e alla situazione di Samuele Ricci, gioiello della squadra, uno dei pezzi pregiati. Queste le sue parole al riguardo: “Ricci rimane sicuramente al Torino”. Ma i tifosi del Torino tremano lo stesso e hanno ragione ad essere preoccupati. Infatti c’è il precedente di Buongiorno. Per non parlare di cosa è accaduto in estate con Bellanova. Il presidente Cairo ha cercato di rassicurare l’ambiente, ma visti i precedenti le sue parole hanno sortito l’effetto contrario.

Il precedente di Buongiorno

Alessandro Buongiorno è attualmente un giocatore del Napoli. Nato e cresciuto a Torino, è un tifoso del Toro. Proprio con la maglia granata addosso, ha dimostrato tutto il suo valore in Serie A. Nell’estate del 2023, l’Atalanta lo aveva praticamente preso. Nel senso che la società aveva accettato l’offerta. Ma è stato proprio lui a voler rimanere al Toro con Juric. Poi in estate, è andato al Napoli. Ma queste erano state le parole di Cairo al 3 di giugno: “Quanto vale? Non lo so. Non è un giocatore che ho messo sul mercato, per questo non ho pensato al prezzo. Ha un contratto fino al 2028. Lo scorso anno non ha voluto andare all’Atalanta e sono stato ben contento della sua decisione. È un nostro giocatore, è il nostro capitano adesso”. Poi però lo ha venduto. A 35 milioni. Rimpiazzato con Coco, spendendone 7,5.

E su Bellanova…

Stessa situazione per Raoul Bellanova. Al suo primo e unico anno al Toro, è stato fenomenale. Il 5 luglio 2024, in questo caso le frasi erano state di Davide Vagnati il dt aveva detto: “Siamo contenti, è cresciuto molto, abbiamo creduto in lui, è cresciuto a livello di personalità, di offerte ce ne sono state anche dall’estero ma è giusto che lui rimanga qui, abbiamo ambizioni di un certo livello”. Questa la traduzione di “ambizioni di un certo livello”: Bellanova ceduto per 25 milioni all’Atalanta negli ultimi giorni di mercato e preso al suo posto Pedersen in prestito a 1 milione. I tifosi ormai non è che non ci sperano, non ci credono proprio più…