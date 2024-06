Il presidente Cairo a margine di La notte della C ha parlato del suo capitano in pectore, visto l’addio di Rodriguez ma pure di Vanoli

Ha parlato di Alessandro Buongiorno ma pure di Paolo Vanoli, il nome più chiacchierato del mercato del Torino. Urbano Cairo, a Sky, a margine dell’evento “La notte della C”, alla Triennale di Milano, ha detto a proposito dell’allenatore: “Non l’ho visto stasera, al momento è un tesserato del Venezia, quindi io non parlo di allenatori e giocatori tesserati con altre squadre. Bella promozione, ieri partita vincente. Complimenti a Vanoli e al Venezia, hanno fatto un grande percorso” .

Cairo su Buongiorno: “Non ho fissato il prezzo”

Poi su Alessandro Buongiorno, uno dei giocatori di punta del Toro, al momento con Spalletti trai pre-convocati: “È nella top 11 dei cinque campionati europei. Quanto vale? Non lo so. Non è un giocatore che ho messo sul mercato, per questo non ho pensato al prezzo. Ha un contratto fino al 2028. Lo scorso anno non ha voluto andare all’Atalanta e sono stato ben contento della sua decisione. È un nostro giocatore, è il nostro capitano adesso. Io lo adoro, è un ragazzo e un giocatore straordinario. Non ho pensato a nulla perché io lo voglio tenere. Richieste? Me lo chiedono in tanti, all’Italia e all’estero”.