Calciomercato Torino / Situazione particolare quella di Ilic al Torino, che fare con il serbo? La situazione in vista del mercato

Non manca molto all’apertura della sessione estiva di calciomercato. Le date sono dall’1 luglio al 30 agosto. Toro che prima deve scegliere il nuovo allenatore, poi ci sarà molto lavoro da fare. Quella che riaguarda Ivan Ilic, è una situazione complicata. Si tratta di un giocatore che ha valore sia tecnico che economico. Quest’anno non ha fatto molto bene, poteva fare di più. Ma è un giocatore dal gran potenziale, che potrebbe interessare a molti. Il Toro, a gennaio del 2023, lo ha pagato 16,50 milioni di euro al Verona. Adesso vale circa 18 milioni di euro. Il suo contratto scade nel 2027. La soluzione di tenerlo potrebbe avere senso, visto che si è trattato di un investimento. Ma si parla di un giocatore voluto fortemente da Juric e non valorizzato al massimo: quindi potrebbe anche essere ceduto, con il Toro che potrebbe investire i soldi incassati.

Una stagione di alti e bassi

Juric in questa stagione, lo ha spesso bacchettato. Non è stato continuo e ha avuto cali di attenzione. Però la qualità non si discute e non è mai stata messa in dubbio. In Serie A ha giocato 31 partite, facendo 3 gol e 2 assist. Ha alternato alcune prestazioni super ad altre dove non è stato per niente in partita. Classe 2001, può migliorare ancora molto. Non è certo però che continuerà a giocare nel Torino.

Una scelta non facile

La scelta su Ilic non è affatto facile. Cairo, Vagnati, il nuovo allenatore e lo stesso numero 8 decideranno tra non molto. Se il giocatore dovesse essere messo sul mercato, le offerte non tarderebbero ad arrivare. Altrimenti, il Toro avrebbe in rosa un giocatore (come tanti altri) dall’enorme potenziale. Tanto dipenderà anche dalla volontà del giocatore.