Dopo la festa, sembra sempre più chiara la separazione tra Vanoli e il Venezia: il Torino vuole chiudere in fretta

Venezia e Vanoli, un binomio vincente che sembra sempre più destinato a chiudersi. Il tecnico varesino ha guidato i lagunari alla promozione in Serie A dopo una grandiosa cavalcata, ma ora per lui sembra arrivato il momento dei saluti. Le sirene della massima serie sembrano aver fatto effetto sulla sua mente, al punto da portarlo a una separazione dal club veneto che ormai sembra sempre più certa.

Le parole di Antonelli

A proposito del futuro dell’allenatore ha parlato anche Filippo Antonelli, direttore sportivo degli arancioneroverdi, che ha dichiarato: “Noi chiaramente ci auguriamo possa restare fra noi, però ora c’è il mercato degli allenatori. Ci aspettiamo una risposta da parte sua, ci sono state tante voci. Aspettiamo e capiamo cosa succederà. Se dovesse andare via sarebbe una grossa perdita. Via? Mi piacerebbe essere smentito”. Non la certezza di una partenza, ma il significato tra le righe è questo. Vanoli ha dato tantissimo al Venezia, risollevandolo dopo la retrocessione di due anni fa fino a riportarlo in Serie A. E ora può salutare da vincente ed eroe della folla.

Si attende una risposta

A questo punto, è chiaro anche che il Torino voglia fare all in su l’ex secondo allenatore di Conte. Vanoli è il primo nome per distacco nella lista di Vagnati e Cairo, disposti a pagare ai veneti la clausola rescissoria di un milione di euro. Si attende dunque solamente la risposta del tecnico, che pare molto interessato da questa nuova ipotetica avventura. Il Torino ha molta fretta di chiudere, e la sensazione è che già dalla prossima settimana sarà ufficializzato il nuovo allenatore. Da quel momento, poi, si potrà iniziare a parlare di mercato.