Dopo l’esperienza di 6 mesi in Spagna, Radonjic tornerà al Torino: il serbo non è stato riscattato dal Mallorca

6 mesi dopo, Radonjic tornerà al Torino. Ceduto in prestito a gennaio al Mallorca, il serbo non ha convinto gli spagnoli e non è stato riscattato. In 14 partite tra Liga e Copa del Rey, infatti, l’ex Marsiglia non ha mai messo a referto assist né gol. Dunque, adesso tornerà in Italia ma difficilmente per rimanerci. Negli ultimi giorni sono iniziate a circolare delle voci di un possibile interessamento della Stella Rossa, con il direttore generale che ha affermato di volerlo accogliere.

Il comunicato del Mallorca

Il club spagnolo ha salutato Radonjic scrivendo: “Nemanja Radonjic non continuerà al Mallorca nella prossima stagione. La società ringrazia il giocatore per tutto il suo impegno e per la sua professionalità”.