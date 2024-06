Calciomercato Torino / Paolo Vanoli al Torino può portare anche Tanner Tessmann, centrocampista classe 2001 americano

Prima di muoversi sul mercato, il Torino deve scegliere il nuovo allenatore. Tutte le piste portano a Vanoli, allenatore che ha appena portato in Serie A il Venezia. Toro che vuole chiudere il prima possibile. Con lui, potrebbero arrivare alcuni dei suoi fedelissimi del Venezia. Uno di questi è Tanner Tessmann, centrocampista americano classe 2001. Con Vanoli in panchina, si giocherà molto probabilmente con il 3-5-2. Modulo non molto diverso dal 3-4-2-1/3-4-1-2 di Juric, ma l’interpretazione è completamente diversa. Tessmann potrebbe essere una richiesta esplicita di Vanoli, vista la centralità avuta nel suo gioco. Anche ai playoff, nonostante la stanchezza, ha sfornato 4 grandi prestazioni senza mai essere sostituito.

Un centrocampista moderno

In Serie B, ha fatto una stagione da incorniciare. In 37 partite giocate, 6 gol e 3 assist. Vanoli lo ha trasformato in un centrocampista dinamico e moderno. Al Toro, in mezzo al campo, potrebbe fare comodo. Inoltre, non si tratterebbe della sua prima stagione in Serie A. I lagunari lo presero dal Dallas nell’estate del 2021, pagandolo 3,65 milioni di euro. All’epoca valeva 1 milione, adesso ne vale 7. Arrivato per giocare in Serie A, nella stagione 2021/2022 è stato allenato da Zanetti ma la squadra è retrocessa. Dopodiché ha giocato due campionati in Serie B, il secondo che ha portato alla promozione.

Ha già battuto il Toro

Proprio nella stagione 2021/2022, ha giocato allo Stadio Olimpico Grande Torino e ha battuto il Toro con il Venezia. Era il 12 febbraio del 2022: Torino-Venezia 1-2. Torino in vantaggio con Brekalo al 5′. Poi rimonta del Venezia con Haps (38′) e Crnigoj (46′). Okereke fu espulso al minuto numero 90+8′. In quella gara, Tessmann aveva giocato una buona parte di partita. Era entrato al 55′ al posto di Gianluca Busio. Aveva contribuito a mantenere il risultato sul 2-1 per gli ospiti.