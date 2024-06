Dopo la promozione con il Venezia, Paolo Vanoli potrebbe diventare l’allenatore del Torino: chi sono i fedelissimi che può portare con sé

Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile approdo di Paasolo Vanoli sulla panchina del Torino. Dopo la promozione in Serie A, ottenuta grazie alla vittoria contro la Cremonese nella finale playoff, l’allenatore potrebbe lasciare il Venezia alla ricerca di una nuova avventura. Ad aspettarlo potrebbe esserci proprio il club granata, che pare aver deciso di puntare con forza su di lui per dare il via a un nuovo progetto che darebbe seguito a quello di Juric. Il tecnico varesino, qualora dovesse arrivare sulla panchina del Toro, potrebbe portare con sé qualche fedelissimo. Ecco chi.

Chi potrebbe arrivare al Torino

JESSE JORONEN – Il portiere finlandese è stato tra i protagonisti della cavalcata degli arancioneroverdi, salvando più volte il risultato con super parate. Dotato di grande leadership, potrebbe essere lui il sostituto di Milinkovic-Savic nel caso in cui il portiere serbo dovesse lasciare. Classe ’93, Joronen ha già giocato in Serie A con il Brescia, nella stagione 2019/2020.

TANNER TESSMANN – Lo statunitense è stato il vero leader tecnico della squadra, a tutti gli effetti il cervello del Venezia. 22 anni ma già tanta esperienza calcistica per lui, che gioca in pianta stabile con la nazionale di USA. Anche lui ha già giocato in Serie A, sempre con i lagunari, ma è in questa stagione che ha definitivamente fatto il salto di qualità. Il centrocampista è seguito da tanti club della massima serie, ma se Vanoli dovesse andare al Torino allora potrebbe influenzare la sua scelta.

JOEL POHJANPALO – Nulla da dire sull’attaccante finlandese. L’ex Leverkusen è arrivato in Italia nell’estate del 2022, e quest’anno è esploso grazie alla cura Vanoli. 22 gol in 33 partite, che gli sono valse il titolo di miglior marcatore dell’intera Serie B. Attaccante moderno ed estremamente efficace sottoporta, potrebbe attirare le attenzioni del Toro se Sanabria dovesse partire.