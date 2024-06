Dopo la promozione in Serie A, il ds del Venezia Filippo Antonelli ha parlato del futuro dell’allenatore Paolo Vanoli

Giorno di festa in casa Venezia, con i veneti che celebrano il ritorno in Serie A dopo due anni di assenza. Oggi gli arancioneroverdi festeggeranno per le strade della città, in attesa che venga definito il futuro del mister Paolo Vanoli, accostato al Torino. A proposito di questo, ha parlato a Sky Sport Filippo Antonelli, direttore sportivo dei lagunari.

Le parole di Antonelli su Vanoli

“Noi chiaramente ci auguriamo possa restare fra noi, però ora c’è il mercato degli allenatori. Ci aspettiamo una risposta da parte sua, ci sono state tante voci. Aspettiamo e capiamo cosa succederà. Se dovesse andare via sarebbe una grossa perdita. Via? Mi piacerebbe essere smentito”.