Torino, si entra nella settimana decisiva: da oggi si inizierà a chiudere per il nuovo allenatore in vista della prossima stagione

Ieri sera la Serie A e la Serie B si sono chiuse in maniera ufficiale. Adesso per il Torino è davvero arrivato il momento di programmare la prossima stagione. Da oggi, lunedì 3 giugno 2024, si entra nella settimana decisiva per la chiusura del nuovo allenatore. A quel punto poi, dovrà essere costruita la squadra e qualcuno partirà. Il nome principale è quello di Paolo Vanoli, attualmente ancora tecnico del Venezia e reduce dalla promozione con l i lagunari di ieri sera. L’intenzione del Toro è quella di sistemare i dettagli il prima possibile, per accogliere poi l’allenatore all’ombra della Mole in maniera ufficiale. Inoltre, cambierà anche il team manager, che non sarà più Marco Pellegri. Dovrebbe arrivare quello della Spal, Alessandro Andreini.

Un modo di giocare diverso

Vanoli è un profilo molto interessante. Si tratterebbe della sua prima stagione in Serie A. Dopo una lunga trafila nelle giovanili della Nazionale Italiana, è stato al fianco di Conte al Chelsea e poi all’Inter. Poi ha allenato in prima persona Spartak Mosca e Venezia. Il suo sistema preferito è il 3-5-2, molto simile al 3-4-2-1/3-4-1-2 di Juric. Ma l’interpretazione è completamente diversa. Inoltre, si tratta di un allenatore che lavora molto bene con i giovani. Un modo di giocare nuovo e tutto da scoprire. Sarebbe un po’ una scommessa, ma nemmeno troppo. Infatti Vanoli è preparato e pronto per la Serie A.

Gli altri profili

L’altro profilo sondato dal Torino, è stato quello di Vincenzo Italiano della Fiorentina. In caso di conquista di un posto in Conference League, il Toro magari avrebbe affondato maggiormente. Italiano però sembra destinato al Bologna, che giocherà la Champions League. Thiago Motta infatti ha salutato e andrà alla Juventus. Al suo posto potrebbe arrivare Palladino dal Monza. Monza che a sua volta dovrebbe prendere Baroni dal Verona. Un giro di panchine che sta per infiammare l’estate.