Con la fine del triennio di Juric anche Pellegri è destinato a concludere il 30 giugno la sua avventura: in pole c’è l’attuale team manager della Spal

Marco Pellegri è arrivato insieme a Juric nel 2022. Figura di riferimento per l’allenatore, figura che ha fatto da collante tra squadra e allenatore, tra squadra e società. Uomo di fiducia dell’allenatore, come del resto spesso è consuetudine. Era accaduto per esempio anche con Mazzarri (nel caso di Giuseppe Santoro). Spesso però il team manager è anche e solo un uomo della società, al di là di quelli che sono poi gli allenatori a sedere in panchina.

Andreini in pole

Da questo punto di vista il nome di Alessandro Andreini va in questa direzione. Team manager della Spal, è la figura che il Toro potrebbe portare a Torino. Spal, quindi legame con Vagnati di cui è stato ai tempi uomo di fiducia. E con un rinnovo alle porte, quello del dcct, già annunciato da Cairo, ecco che allora Andreini potrebbe muoversi verso Torino. A meno che, ma per questo si dovrà attendere ancora, non sia il nuovo allenatore ad “indicarne” uno.