Paolo Vanoli ha riportato il Venezia in Serie A due anni dopo la retrocessione: “Abbiamo fatto un’impresa, ora voglio godermela”

Ha portato il Venezia in Serie A dopo una rincorsa cominciata nel novembre del 2022. Due stagioni fa, poco meno, Paolo Vanoli aveva raccolto la sfida, accettando la panchina di una squadra che aveva fatto appena nove punti in dodici partite. C’era da ricostruire, pochi mesi dopo la retrocessione dalla Serie A. E quasi due anni dopo si festeggia: “Sono senza parole. Abbiamo fatto un’impresa – ha detto a Sky -,, complimenti a questi ragazzi.“Ho detto ai ragazzi che questa promozione deve essere un inizio. In prospettiva devono capire come si è arrivati a vincere. La società mi è stata vicina, ci abbiamo creduto tutti compresi i tifosi”. Resta ora da capire quale sarà il futuro di Vanoli, corteggiato tra le altre che dal Torino di Urbano Cairo.

Vanoli-Torino, le parole sul futuro

A tal proposito, a caldo, Vanoli ha detto: “Mi voglio godere questi momenti, da un anno e mezzo che non respiro. Sono contento, da qui è partita la mia carriera”.