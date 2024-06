In vista della prossima stagione è Zapata l’unico attaccante sicuro della permanenza. Per gli altri dipenderà dal nuovo allenatore

Tra i tanti dubbi e incertezze che avvolgono l’ambiente Toro, a partire dalla scelta del nuovo allenatore che prenderà il posto di Ivan Juric sulla panchina granata, c’è un punto da cui ripartire in vista della prossima stagione. Si tratta di Duvan Zapata, arrivato nel mercato estivo all’ombra della Mole. Il colombiano ha retto praticamente da solo il peso dell’attacco. Dopo una fase di ambientamento e qualche difficoltà sotto il punto di vista realizzativo l’ex Atalanta ha cominciato a macinare gol, chiudendo la stagione con 13 reti all’attivo. Così si è guadagnato il ruolo di intoccabile al centro dell’attacco, che in base alle scelte del nuovo tecnico potrebbe anche trovarsi al centro di una rivoluzione nella prossima finestra di mercato.

Pellegri e Sanabria, il futuro è incerto

I due compagni di reparto di Zapata non hanno vissuto una stagione facile. Per entrambi trovare la via del gol si è rivelato più complicato del previsto: basti pensare che Pellegri ne ha realizzato solamente uno, anche se pesantissimo, a Verona. Sanabria ne ha invece segnati 5, più dell’ex Monaco, ma comunque una cifra ben al di sotto delle aspettative. Per entrambi il futuro sembra tutto da scrivere. Molto dipenderà anche dalle scelte dell’allenatore che guiderà il Toro nella prossima stagione.

Karamoh e Seck sul piede di partenza

Tra i giocatori che rientreranno dai prestiti ci sono Karamoh e Seck, rispettivamente dal Montpellier e dal Frosinone. Entrambi non hanno entusiasmato lontano da Torino, in particolar modo il senegalese, e con ogni probabilità la società ha già deciso di venderli. Certo è che molto dipenderà dalle offerte che arriveranno sulla scrivania di Cairo, se ne arriveranno. E ovviamente dal nuovo allenatore. Risulta comunque difficile pensare che chi guiderà il Torino in futuro possa decidere di puntare su due giocatori che con la maglia granata non sono mai riusciti a incidere in modo significativo.