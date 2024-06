Con il Venezia di Vanoli Dembelé ha raggiunto la promozione in Serie A da gregario, e ora torna a Torino per rimanerci

È festa in casa Venezia. Dopo due anni i veneti sono tornati in Serie A, vincendo la finale playoff contro la Cremonese. Grande trionfo per mister Paolo Vanoli, che potrebbe dunque lasciare i lagunari da vincente, dato il forte interesse del Torino. Qualora dovesse essere lui il nuovo allenatore dei granata, potrebbe riportare con sé Ali Dembelé, giovane francese reduce da un’esperienza in prestito proprio con gli arancioneroverdi.

La stagione di Dembelé

Arrivato in prestito in laguna per trovare minutaggio e “farsi le ossa”, Ali Dembelé ha giocato abbastanza con Vanoli, considerato come questa fosse la sua prima stagione tra i pro. L’esterno francese ha messo insieme 16 presenze per un totale di 157 minuti, in cui ha anche trovato un gol. La fiducia dell’allenatore nei suoi confronti è cresciuta sempre di più, al punto da schierarlo in campo anche nel secondo tempo della decisiva finale dei playoff. Destra, sinistra, attacco o difesa: il classe 2004 si è dimostrato un giocatore super duttile, in grado di aiutare molto Vanoli nelle scelte. Ha giocato da terzino sinistro e destro con la difesa a 4 ma anche come esterno di centrocampo quando il Venezia ha proposto un 3-5-2. In ogni caso, lui è stato una risorsa preziosa.

Il futuro

In ottica futuro, tutto dipende dalla scelta del prossimo allenatore del Torino. Se la dirigenza granata dovesse fare all in su Vanoli, allora è molto probabile che una volta rientrato dal prestito il terzino possa rimanere in granata, quantomeno per giocarsi le proprie carte durante la preseason. I due ormai si conoscono molto bene, e continuare a lavorare con lo stesso allenatore non può che far bene al ragazzo.