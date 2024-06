Oggi tornano in campo gli Azzurri, e i tre giocatori del Torino hanno una chance per convincere Spalletti a portarli in Germania

Manca sempre meno all’inizio degli Europei. L’Italia di Luciano Spalletti esordirà sabato 15 giugno alle 21 contro l’Albania, ma prima di allora ci sono ancora diverse tappe da percorrere. In particolare, gli Azzurri dovranno giocare due amichevoli contro Turchia e Bosnia, in mezzo alle quali il CT dovrà diramare la lista ufficiale dei 26 che partiranno per la Germania. Quella di stasera contro i turchi, dunque, è una chance importante per i 3 del Torino per convincere Spalletti a inserirli nella lista definitiva.

Oggi Italia-Turchia

Questa sera, a Bologna, inizia il cammino dell’Italia verso Euro 2024. Allo Stadio Dall’Ara gli Azzurri affrontano la Turchia di Vincenzo Montella, una delle possibili outsider in vista della fase finale del torneo. Tutti e 29 i giocatori pre-convocati da Spalletti dovrebbero essere presenti tra campo e panchina, dunque ci sono ampie possibilità di vedere Buongiorno, Bellanova e Ricci all’opera. Nonostante i tre non figurino nella probabile formazione titolare, avranno la possibilità di entrare in campo a gara in corso e mettersi in mostra, per provare a conquistare un biglietto per la Germania.

Chi può essere convocato

I tre, in questo momento, vivono situazioni diverse. Chi sembra sicuro di rientrare nella lista dei 26 è Alessandro Buongiorno, favorito soprattutto dagli infortuni di Scalvini e Acerbi. La lista dei difensori difficilmente verrà ridotta dopo l’arrivo di Gatti, dunque il vice capitano del Toro sarà dentro. Buone chance di esserci anche per Raoul Bellanova, che si sposerebbe molto bene con il 3-4-2-1 che ha in mente Spalletti. Il numero 19 è l’unico esterno di ruolo insieme a Di Lorenzo, dunque dovrebbe essere convocato. Più difficile da decifrare la situazione legata a Ricci. Il centrocampista è stato convocato in maniera inaspettata, e adesso si gioca un posto con Fagioli, Folorunsho e Zaccagni. Tutto dipende dalla partita di stasera e dall’amichevole di domani contro l’Under 20, ma Spalletti dovrebbe avere già le idee chiare.