7 giocatori del Torino sono stati pre-convocati dalle rispettive nazionali per gli Europei: i granata sono tra le squadre con più chiamate

Manca sempre meno all’inizio degli Europei, che prenderanno il via in Germania a partire dal 14 giugno. La maggior parte dei CT ha già diramato le liste dei pre-convocati, e in attesa delle convocazioni ufficiali è possibile fare un bilancio di tutti quelli che sono stati i giocatori del Torino chiamati quantomeno per i ritiri. I granata sono la 6ª squadra in Serie A per numero di giocatori scelti dalle rispettive nazionali, a quota 7. Davanti ci sono solamente Inter, Juventus, Roma, Bologna e Milan.

I giocatori convocati

Sono 7 i giocatori convocati che fanno parte della rosa del Torino. Spiccano ovviamente i tre nazionali italiani: Buongiorno, Bellanova e Ricci. I primi due con molta probabilità faranno parte della rosa che partirà per la Germania, mentre il centrocampista si gioca un posto con Folorunsho e Fagioli. Due chiamate per quanto riguarda la Serbia, con il CT Stojkovic che ha convocato Milinkovic-Savic e Ilic (oltre che Radonjic). Presenti poi anche Rodriguez con la Svizzera e Vlasic con la Croazia; la presenza del trequartista alla fase finale del torneo è in dubbio, e tutto dipenderà dal modo in cui recupererà dall’infortunio rimediato in una delle ultime sfide stagionali. Tra i grandi esclusi ci sono invece Sazonov, Linetty e Schuurs – quest’ultimo non chiamato per ovvi motivi. Tra quelli in elenco, al di là di Ricci, tutti i giocatori sembrano in questo momento certi di partire per la Germania.

La classifica delle squadre più coinvolte

Inter – 12 giocatori convocati Juventus – 10 giocatori Roma – 9 giocatori Bologna – 9 giocatori Milan – 8 giocatori Torino – 7 giocatori Napoli – 6 giocatori Atalanta – 5 giocatori Hellas Verona – 5 giocatori Empoli – 5 giocatori