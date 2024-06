La società si è resa protagonista di una bella iniziativa con i primi tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento

Bella iniziativa del Torino, che ha aperto le porte dello stadio ai primi tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento. Tifosi che hanno avuto la possibilità di calcare il campo da gioco e di visitare gli spogliatoi delle squadre.

Ai primissimi abbonati, che hanno scelto di rinnovare mercoledì a pochi minuti dall'apertura della campagna 2024/25, abbiamo voluto fare una sorpresa.



La loro passione rappresenta infatti l’espressione massima del senso di appartenenza verso il Toro, del DNA Torino.



Abbiamo… pic.twitter.com/7IUUZ5zH16 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) June 7, 2024

Grazie del vostro supporto!

Questo il messaggio che la società ha dedicato ai tifosi sui propri account social.