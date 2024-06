La scorsa estate Caccavo e Weidmann sono partiti in prestito, come accaduto a Dembelè e Passador.

La stagione 2023/2024 è da poco terminata. La scorsa estate, alcuni giocatori protagonisti della Primavera di Scurto, hanno lasciato in prestito Torino. Due di questi sono Luigi Caccavo (attaccante) e Daouda Weidmann (centrocampista). La loro stagione in prestito è andata male. Partiamo dal classe 2004 Caccavo. Lui è andato in prestito in Serie C, alla Pergolettese. Nel girone A, ha totalizzato 13 presenze fino a gennaio, giocando 608 minuti. Poi a metà stagione, è passato al Trento, sempre in Serie C nel girone A. Qui ha giocato 505 minuti in 10 partite. In totale, 0 gol e 0 assist per lui in 23 presenze tra le due squadre. Una stagione da dimenticare, dove non si è mai sbloccato.

Weidmann in Eredivisie

Perlomeno Caccavo, in Serie C, qualche partita l’ha giocata. Lo stesso non si può dire per Weidmann, che ha giocato pochissimo. Lui si è trasferito in prestito in Eredivisie, la Serie A olandese, al RKC Waalwijk. In tutto il campionato, solo 3 presenze da subentrato. 0 gol e 0 assist. In 8 partite non è stato nemmeno convocato. 20 partite invece le ha passate in panchina dall’inizio alla fine. In totale, ha giocato solo 20 minuti in una stagione intera. Annata da dimenticare anche per lui.

Passador e Dembelé

Poi ci sono anche il portiere Passador e l’esterno Dembelé. Il primo, era partito direzione Rimini in Serie C in prestito. Ha giocato però 1 sola partita, quindi a gennaio è tornato a Torino. Essendo del 2003, non poteva più stare in Primavera. Non gli è stata trovata una squadra e così è rimasto in Prima Squadra come 4° portiere. Dembelé invece, classe 2004, è andato in prestito in Serie B al Venezia. Con i lagunari, ha raggiunto la promozione in Serie A tramite i playoff. In 16 partite ha anche segnato 1 gol ed è cresciuto tanto con Vanoli in panchina.