Come testimonia una foto pubblicata su Instagram, l’attaccante sta proseguendo la propria riabilitazione al Filadelfia

Paolo Vanoli ha concesso tre giorni liberi ai suoi giocatori dopo la partita con il Como, che torneranno ad allenarsi giovedì mattina (in cui è prevista una doppia seduta). Ma c’è una novità: Duvan Zapata è già al lavoro al Filadelfia, come testimonia una storia postata sul suo profilo poche ore fa. Il numero 91 granata rappresenta una mancanza fondamentale sia per la stagione del Torino che per il suo stesso capitano. La voglia di tornare è più forte che mai, come lo è quella di recuperare.

L’infortunio e i tempi di recupero

L’infortunio di Duvan Zapata, avvenuto lo scorso 5 ottobre durante la sfida di San Siro contro l’Inter, ha segnato un punto di svolta doloroso nella stagione dell’attaccante colombiano. In seguito a un repentino cambio di direzione, il numero 91 granata si è accasciato a terra, lasciando subito presagire la gravità del problema. Gli esami strumentali hanno poi confermato le peggiori ipotesi: lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e di quello laterale del ginocchio sinistro. Un triplice danno, tra i più seri nel panorama calcistico, che ha costretto il Torino a fare i conti con una pesante assenza, e Zapata a interrompere bruscamente il suo brillante inizio di stagione. Un duro colpo per il capitano granata, che aveva trovato una buona continuità e si stava imponendo come uno dei punti di riferimento del reparto offensivo del Toro.

Rientro nella prossima stagione

Le condizioni di Zapata restano ancora un’incognita. Il percorso di recupero dell’attaccante colombiano prosegue, ma senza certezze sui tempi di rientro. Al momento, lo staff medico del Torino preferisce procedere con la massima cautela, evitando di forzare il rientro del numero 91, che avverrà comunque nella prossima stagione.