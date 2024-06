Valentino Lazaro ha fatto ritorno al Toro in estate, ma le sue prestazioni sono state spesso al di sotto delle aspettative

La stagione di Valentino Lazaro al Toro non è stata delle più brillanti. L’esterno di difesa è tornato in granata la scorsa estate, quando il club ha deciso di acquistarlo a titolo definitivo dall’Inter. Una scelta che, almeno per quanto visto nel 2023/2024, non si è rivelata vincente. L’ex nerazzurro è stato infatti inconcludente per gran parte dell’anno, tanto da perdere il posto da titolare nella seconda metà del campionato.

Lazaro, stagione insufficiente

Tornato a Torino per fare il titolare, Valentino Lazaro ha pian piano deluso le aspettative ed è finito per perdere il posto. A influire sulla titolarità dell’austriaco è stato anche il mercato di gennaio, che ha visto arrivare all’ombra della Mole Adam Masina. Da quando l’ex Udinese ha sposato il progetto granata Lazaro ha visto sempre meno il campo, finendo in panchina negli ultimi mesi della stagione. Juric le ha provate tutte, anche a schierarlo in una posizione diversa. A San Siro contro l’Inter, infatti, l’ex nerazzurro aveva giocato in una posizione più offensiva ma la sua prova è stata comunque negativa. Il croato lo ha sostituito al 60′, dopo aver perso qualche pallone di troppo. A incidere in negativo è stato anche il brutto errore nei minuti finali del derby, in cui aveva avuto la possibilità di restituire la vittoria al Toro in una stracittadina. Da pochi passi ha però sparato il pallone alto. Un episodio che in pochi secondi ha riassunto la sua intera stagione. Tra le (poche) cose buone fatte dall’esterno i 4 assist realizzati in stagione. Due proprio a Verona, in una vittoria che era stata importantissima in ottica Europa.

PRESENZE: 35

GOL: 0

ASSIST: 4

VOTO 5,5