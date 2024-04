Nonostante il cambio di ruolo, ancora una volta Valentino Lazaro si è reso protagonista di una partita negativa

L’esperimento non è riuscito. Ivan Juric ha provato a presentarsi a San Siro con una sorpresa, cambiando modulo. Non più il classico 3-4-1-2, ma un 4-2-3-1 ben compatto e organizzato. Un sistema di gioco che prevedeva lo spostamento a destra di Vlasic, l’avanzamento di Ricci e un Lazaro più offensivo. I tre, però, non hanno dimostrato familiarità con il nuovo modulo, mettendo in mostra tutte le difficoltà del caso. Tra loro quello che ha faticato di più è stato Lazaro, il quale ha fatto una partita tutt’altro che positiva.

Un ruolo non adatto alle caratteristiche

In difficoltà nelle ultime uscite in fascia, Juric ha provato ad avanzare l’austriaco in modo da aggredire sin da subito l’Inter e di non assegnargli troppi compiti difensivi. Poco di buono però, perché il numero 20 nemmeno in questa posizione si è trovato a proprio agio. Non solo ha toccato pochissimi palloni – come dimostrato dai soli 9 passaggi riusciti di cui 5 all’indietro – ma ha anche perso il pallone che ha permesso poi alla squadra di Inzaghi di portarsi in vantaggio. L’esperimento dell’allenatore si è dunque concluso in un nulla di fatto, dato che l’ex Inter è stato poi sostituito al 64′.

Una stagione ampiamente deludente

Non c’è da stupirsi per la prestazione di Lazaro, perché praticamente quasi tutte fin qui sono state sulla stessa falsa riga di quella di ieri. Il classe ’96 ha infatti ampiamente deluso le aspettative, a livello di assist e gol ma soprattutto per quanto riguarda il livello delle prestazioni. Nelle 31 partite giocate in campionato l’austriaco ha messo a referto solo 2 assist, creando un grande dislivello con Bellanova dall’altro lato. Un rendimento davvero negativo, che adesso mette in discussione anche il suo futuro.