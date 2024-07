Il direttore tecnico ha parlato di mercato e dei casi al momento più caldi, a partire da quello di Buongiorno

A margine della serata di beneficenza organizzata da Gea World al Twiga di Forte dei Marmi per l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, Davide Vagnati ha parlato del mercato del Torino. A partire da Buongiorno: “Sono momenti delicati, Alessandro è un ragazzo cresciuto con noi, è una persona eccezionale e un grande giocatore, stiamo valutando con lui quello che è giusto fare”. Su Esposito e sul possibile interesse del Torino: “Abbiamo Zapata che ha fatto un grandissimo campionato, crediamo in Sanabria e pure in Pellegri, al momento siamo al completo, ho seguito personalmente Esposito tutto l’anno, ha il potenziale giusto per fare bene”.

“Buongiorno-Inter? Lo hanno cercato in molti”

Si torna poi sull’interesse dell’Inter per Buongiorno: “Per Alessandro, ci hanno chiamato tante squadre, compreso Piero (Ausilio, ndr), nel calcio può succedere di tutto, siamo in fase di valutazione, al di là della parte economica è un pezzo del Torino. Se ha scelto Napoli? Lo chiederete a lui eventualmente”. Su Bellanova: “Siamo contenti, è cresciuto molto, abbiamo creduto in lui, è cresciuto a livello di personalità, di offerte ce ne sono state anche dall’estero ma è giusto che lui rimanga qui, abbiamo ambizioni di un certo livello”. Sul portiere: “Milinkovic-Savic? Un punto fermo, assolutamente, è stato uno dei migliori portieri lo scorso anno. Vogliacco per il dopo Buongiorno? No, ha caratteristiche completamente diverse”.

Vagnati sui ruoli in cui il Toro ha bisogno

Sui reparti in cui si interverrà di più e su quali ruoli: “Nella parte mediana, poi un difensore centrale, un quinto a sinistra, un trequartista”. Infine su Vanoli: “Abbiamo puntato su un profilo che ha l’esperienza giusta, è stato collaboratore e poi è stato il primo, quando uno si stacca per fare da solo come ha fatto vuol dire che ha la fame giusta”.