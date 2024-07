Il terzino brasiliano, secondo quanto confermato dal suo procuratore, sarebbe in procinto di accordarsi con gli inglesi

La squadra inglese era già da tempo sulle tracce di Welington ma sembra che nelle ultime ore l’affondo del Southampton sia stato decisivo. Ed è così che a breve potrebbe arrivare l’annuncio, col terzino brasiliano – seguito anche dal Torino – che si andrà ad accasare in Inghilterra. Una trattativa in fase di chiusura come ha confermato il procuratore del terzino, Robson Ferreira, a ge.globo ha detto che si tratta ormai solo di questioni burocratiche: “Si stanno scambiando le bozze di contratto. Ci stiamo accordando su stipendi e questioni fiscali, dato che le tasse inglesi sono ancora più alte che in Brasile“.

La corte degli inglesi

Sembrava nelle ultime ore che il Torino potesse essere più vicino ad assecondare le richieste del San Paolo, proprietario del cartellino, e dello stesso giocatore, ma da tempo gli inglesi sono sulle tracce del terzino, diventato un obiettivo sensibile. Non ci sono ancora le firme ma è evidente che al momento Welington si è allontanato dal Torino.