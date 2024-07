Secondo i media spagnoli Quesada potrebbe entrare nello staff tecnico di Paolo Vanoli: al momento è l’allenatore della squadra C del Real Madrid

La notizia arriva dalla Spagna, nello specifico da Relevo, quotidiano sportivo online. Il Torino avrebbe fatto un’offerta a Pau Quesada, tecnico della squadra C del Real Madrid, per entrare a far parte dello staff di Vanoli in granata. A Madrid è una trattativa che i giornali danno per conclusa, tanto da fare già i nomi dei possibili successori di Quesada. Per il tecnico sarebbe, quella in Italia, la prima esperienza all’estero, dopo l’ultima a stretto contatto con la cantera del Real, da cui è partito allenando l’Under 17.