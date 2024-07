Calciomercato Serie A / Le notizie di calciomercato di oggi, 5 luglio 2024, in Serie A: Calafiori verso la Premier League

Dal 1 luglio al 30 agosto, è un’estate bollente in Serie A per il calciomercato. Tutte le squadre si muovono alla ricerca dell’affare giusto. Riccardo Calafiori, gioiello del Bologna, è in partenza. Dopo l’ottimo Europeo, sta per approdare ai Gunners, ovvero all’Arsenal in Premier League. Sembrava dovesse andare alla Juventus, e invece no. Verrà pagato 50 milioni di euro. Ma la metà della cifra andrà al Basilea, squadra dove giocava prima di tornare in Italia al Bologna.

Atalanta: Zaniolo è ufficiale

Nicolò Zaniolo torna in Italia. Ufficiale il suo passaggio all’Atalanta di Gasperini. Dopo essersene andato dalla Roma, ha giocato prima al Galatasaray e poi all’Aston Villa. Adesso avrà un’altra occasione in Italia nella Dea.

Fiorentina: cercasi centrocampisti

La Fiorentina di Palladino è alla ricerca di centrocampisti. Duncan si è svincolato, Maxime Lopez e Arthur non sono stati riscattati. C’è solo Rolando Mandragora. Anche Bonaventura e Castrovilli hanno lasciato a zero. I due nomi in cima alla lista sono Aster Vranckx e Kristian Thorstvedt.

Di Gregorio alla Juve

Movimenti in porta in casa Juve. Szczesny andrà o al Monza o in Arabia. Nella giornata di oggi visite mediche e firma per Michele Di Gregorio. Il portiere italiano arriva dal Monza.

Lazio, occhio al Marsiglia per Greenwood

Lazio di Baroni che da settimane è su Greenwood del Manchester United. Attenzione però al Marsiglia di De Zerbi, che si è inserito nella trattativa e ha rilanciato.

Inter su Danso

Alessandro Buongiorno è destinato al Napoli, ma anche l’Inter ci ha provato. Per i nerazzurri l’alternativa è Danso, difensore austriaco che gioca nel Lens.