Calciomercato Torino / Interesse concreto del Campobasso, appena promosso in Serie C, per Kevin Haveri del Torino

La sessione di calciomercato si è aperta il 1 di luglio e adesso è nel vivo. Fino al 30 di agosto, ci saranno molte trattative. Toro che si muove in entrata, ma anche in uscita. Kevin Haveri, terzino sinistro albanese classe 2001, è un giocatore di proprietà del Torino. Non rientra nei piani di Vanoli e non ha mai giocato in Prima Squadra al Toro. Nel luglio del 2023 il Toro lo ha pagato 300 mila euro dal Rimini. Ha firmato fino al 2026. Adesso su di lui, c’è l’interesse del Campobasso. L’interesse è concreto e l’accordo è vicino. I lupi del Molise, sono stati appena promossi in Serie C. Si attendono sviluppi. La formula è quella del prestito.

Un prestito deludente

Come detto prima, Haveri non ha mai fatto parte della rosa della Prima Squadra del Torino di Juric. Infatti il 14 di luglio 2023 è stato mandato in prestito all’Ascoli in Serie B. Ha giocato però solo 6 partite, senza gol e assist. Il 27 gennaio 2024, ha cambiato squadra, andando in prestito al Catania in Serie C. Qui le cose non sono andate meglio e ha giocato solo 3 partite. Adesso è rientrato a Torino dal prestito, ma è subito destinato a ripartire in prestito.

Campobasso: una storica promozione

Campobasso potrebbe essere una piazza ideale per lui. La squadra del Molise, ha vinto il girone F di Serie D, arrivando prima a 70 punti. Una promozione storica e meritata in Serie C. Fondato nel 1919, nel 1934 riuscì a giocare in Serie A. Campobasso che punterà alla salvezza: Haveri può avere spazio ed emergere. La Serie C in Molise mancava dalla stagione 2012-2013.