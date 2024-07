Calciomercato Torino / Granata su Welington del San Paolo: nuovi contatti e Toro che prova l’accelerata finale

Inizia a prendere forma il nuovo Toro di Vanoli. La prima operazione è stata il riscatto di Adam Masina dall’Udinese. Nel corso dei prossimi mesi, ci saranno tante operazioni in entrata e in uscita. Toro che, a prescindere da tutto, ha bisogno di un esterno sinistro di piede mancino. Il nome in cima alla lista è quello di Welington del San Paolo, da ormai alcuni giorni. Proprio in queste ore, ci sono nuovi contatti per chiudere l’operazione. Vagnati sta provando l’accelerata finale per mandare in porto l’affare. Le prossime ore saranno decisive. Infatti il club granata, trattava per uno sconto.

L’operazione Welington

Si tratta di un esterno sinistro classe 2001. Brasiliano, è cresciuto e gioca nel San Paolo con la maglia numero 6. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro. La squadra sudamericana però, ne chiedeva inizialmente 7. L’intenzione di Vagnati è sempre stata quella di prenderlo, ma non a quel prezzo. L’operazione è sempre stata fattibile, ma non a quel prezzo. Inoltre, il contratto del giocatore scade il 31 dicembre del 2024. Non ha senso prenderlo poi a 0, perché serve subito. D’altra parte però, il San Paolo se vuole fare cassa deve abbassare le pretese per forza di cose. Su di lui ha messo gli occhi anche il Southampton. San Paolo che vuole venderlo ed evitare il rischio di perderlo a 0.

La sua stagione

Welington sta facendo un buon campionato. Ha giocato 12 delle prime 14 partite di campionato. Solo 1 partita in panchina (la prima) e 1 saltata per infortunio. Ha fatto anche 1 assist. Per ben 10 volte è partito titolare. Buon prospetto, Welington potrebbe crescere molto con Vanoli. La trattativa adesso, è entrata nel vivo. Prima arriva a Torino, se arriva, e prima avrà modo di lavorare e ambientarsi per l’inizio della stagione. Essendo che sta già giocando da diversi mesi, è anche in condizione fisica ottima.