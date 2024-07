Calciomercato Torino / Il difensore classe 2004 Jacopo Antolini è molto vicino a passare in prestito alla Vis Pesaro

Il calciomercato è iniziato da pochi giorni, ma il Torino è già una delle squadre più attive dell’intera Serie A. I granata hanno iniziato a programmare un po’ dopo rispetto alle altre squadre a causa del ritardo nell’annuncio di Vanoli, ma adesso stanno accelerando i tempi. Più che alle entrate in questo momento si pensa a sfoltire la rosa, in modo da monetizzare e reinvestire i soldi in acquisti che possano migliorare la squadra a disposizione del nuovo allenatore. Oltre agli svincolati Djidji, Rodriguez e Gemello e alla situazione legata a Buongiorno, il prossimo a lasciare il Toro potrebbe essere il classe 2004 Jacopo Antolini.

Antolini verso il prestito alla Vis Pesaro

Antolini rappresenta uno dei Primavera che ha fatto più bene nella scorsa stagione e che Vanoli potrebbe decidere di convocare per il raduno dell’8 luglio al Filadelfia. Questo però dipende da come si evolverà la trattativa legata al futuro del giovane classe 2004. Antolini è infatti molto vicino a passare in prestito alla Vis Pesaro, club di Serie C che si è fiondato su di lui. Per lui si tratterebbe ovviamente di un prestito secco, improntato sul fatto che possa ottenere tanti minuti con lo scopo di maturare e tornare pronto nella prossima stagione.

La stagione di Antolini

Jacopo Antolini è stato uno dei giocatori che hanno ottenuto più minutaggio in Primavera 1 con l’Under 19 di Giuseppe Scurto. Il difensore ha sempre giocato quando in forma, nonostante gli infortuni lo abbiano fermato per un totale di quasi 4 mesi. In totale con Scurto è riuscito a mettere insieme 17 presenze tra Campionato e Coppa, arricchite da 2 assist. In più, per 7 volte Antolini è anche stato convocato da Juric con la prima squadra, respirando l’aria del calcio dei grandi.