Il calciomercato del Torino FC dell’estate 2024: le trattative in entrata e uscita della società granata per completare la squadra di Vanoli

Nuova stagione, nuovo allenatore: il Torino riparte da Vanoli, il tecnico scelto per raccogliere l’eredità di Juric e arrivato dopo un lungo tira e molla con il Venezia riguardo alla clausola rescissoria. Vanoli non potrà contare su Gemello, Djidji e Rodriguez, tutti e andati via a parametro zero. Lovato, Okereke e Kabic non sono invece stati confermati a sono tornati alle rispettive squadre di appartenenza. È stata invece esercitata la clausola per il riscatto di Masina, arrivato a titolo definitivo dall’Udinese. Ma il grande punto interrogativo dell’estate riguarda il futuro di Buongiorno: il difensore è corteggiato dal Napoli con Conte che lo ha chiesto espressamente come rinforzo per la propria difesa.

Calciomercato Torino estate 2024: trattative, acquisti e cessioni

ARRIVI

Trattative: Esposito (a, Inter), Joronen (p, Venezia), Idzes (d, Venezia), Laurienté (a, Sassuolo), Pobega (c, Milan), Tessmann (c, Venezia), Welington (d, San Paolo), Wijndal (d, Ajax).

Acquisti: Masina (d, Udinese – def).

Fine prestito: Bayeye (d, Ascoli), Caccavo (a, Trento), Dembele (d, Venezia), Di Marco (c, Virtus Francavilla), Haveri (d, Catania), Horvath (a, Kecskemeti), Ilkhan (c, Basaksehir), Karamoh (a, Montpellier), N’Guessan (d, Ternana), Radonjic (a, Maiorca), Rauti (a, Sudtirol), Seck (a, Frosinone).

PARTENZE

Trattative: Bellanova (d; Roma), Buongiorno (d; Napoli), Ciammaglichella (c, Feyenoord), Di Marco (c, Juve Stabia), Ilkhan (c, Trabzsponsor), Pellegri (a; Empoli, Monza).

Cessioni: Djidji (d; svincolato), Gemello (p; svincolato), Rodriguez (d; svincolato).

Fine prestito: Lovato (d; Salernitana), Kabic (a; Stella Rossa), Okereke (a; Cremonese).

ROSA ATTUALE

Portieri: Vanja Milinkovic-Savic, Pietro Passador, Mihai Popa.

Difensori: Brian Bayeye, Raoul Bellanova, Alessandro Buongiorno, Alessandro Dellavalle, Ali Dembele, Valentino Lazaro, Adam Masina, Ange N’Guessan, Perr Schuurs, Mergim Vojvoda, Valentino Lazaro, Saba Sazonov.

Centrocampisti: Gvidas Gineitis, Emirhan Ilkhan, Karol Linetty, Samuele Ricci, Ivan Ilic, Zanos Savva, Adrien Tameze.

Attaccanti: Yann Karamoh, Pietro Pellegri, Nemanja Radonjic, Antonio Sanabria, Demba Seck, Nikola Vlasic, Duvan Zapata.

Allenatore: Paolo Vanoli.

Altri giocatori: Caccavo, Di Marco, Haveri, Horvath, Rauti