Definito il passaggio del difensore in Serie B, dove cercherà di accumulare esperienze con la maglia dei ‘canarini’

Alessandro Dellavalle si è ufficialmente trasferito a titolo temporaneo al Modena, dopo aver rinnovato il contratto in granata fino al 30 giugno 2028, con opzione per il 2029. Dopo le stagioni convincenti in Primavera, l’esordio in massima serie a Verona sotto la gestione di Ivan Juric e l’inserimento in rosa nella primissima fase della gestione Vanoli, per il difensore è il momento di fare le valigie per accumulare esperienze in Serie B, dove troverà più spazio. Dellavalle, in precedenza, è stato vicinissimo al Pisa, prima di accettare sì il passaggio in cadetteria, ma con la maglia dei ‘canarini’.