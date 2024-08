La Stella Rossa ha ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League: ora ci sono i soldi per presentare un’offerta per Radonjic

Il mercato del Torino non è ancora finito, soprattutto per quanto riguarda le uscite. All’ombra della Mole ci sono ancora giocatori che non faranno parte del progetto tecnico guidato da Paolo Vanoli. Su tutti Nemanja Radonjic, reduce dalla deludente esperienza al Maiorca. Il serbo ha collezionato 11 presenze in Liga, per un totale di soli 350′ minuti sul terreno di gioco, ma non è mai riuscito a fare la differenza. Nessun gol né assist per il trequartista granata, su cui la società ha deciso di non puntare per la prossima stagione. Il Toro proverà infatti a cederlo in questi ultimi giorni di mercato: una delle società interessate al suo cartellino è la Stella Rossa, che potrebbe decidere di riportarlo in patria.

Stella Rossa-Radonjic: il punto

La società di Belgrado ha appena raggiunto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, grazie alla vittoria per 2-0 sul Bodo Blimt. Ora i biancorossi hanno dunque la disponibilità economica per presentare un’offerta al Toro. I soldi ci sono e anche i tempi tecnici: in Serbia, infatti, il calciomercato chiuderà il 13 settembre, ben due settimane dopo il termine in Italia. Le società avranno tutto il tempo per impostare nel migliore dei modi una trattativa per la cessione del giocatore, che tornerebbe in patria dopo cinque anni. Lo stesso Radonjic nei giorni scorsi aveva lanciato un chiaro messaggio alla sua ex squadra, postando una foto della curva biancorossa accompagnata da un cuore nelle sue storie Instagram. Un atteggiamento inequivocabile da parte del classe ’96, che sembra essere mentalmente già altrove. Ora non resta che attendere un passo da parte dei serbi, che nelle prossime ore potrebbero farsi vivi per dare l’affondo decisivo.