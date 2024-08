Calciomercato Torino / Radonjic continua a spingere per un trasferimento alla Stella Rossa: il serbo manda segnali

Mancano ormai poco più di due giorni alla chiusura del mercato, e il Torino si sta muovendo per completare le ultime operazioni tra entrate e uscite. Se per quanto riguarda gli acquisti sono in arrivo Walukiewicz e Maripan e verrà acquistato un altro difensore, a proposito di cessioni l’obiettivo è quello di lasciar andare gli esuberi attualmente in rosa. Tra questi, oltre a Ilkhan, Horvath e Bayeye, spicca soprattutto Nemanja Radonjic. Il serbo, che non si è presentato al Filadelfia per l’inizio della preparazione nonostante la chiamata di Vanoli, spinge per trasferirsi alla Stella Rossa, e manda segnali al suo vecchio club.

Radonjic spinge per la Stella Rossa

Nelle ultime ore il trequartista ex Marsiglia ha pubblicato una storia Instagram con all’interno un chiaro riferimento alla Stella Rossa. All’interno della storia vi è un’immagine scattata alla curva del club serbo, che lui ha taggato aggiungendo accanto un cuore rosso. Ormai è chiaro come la volontà dell’ex numero 10 sia quella di tornare in patria per giocare con la sua squadra del cuore, e questo spiega anche i rifiuti nei confronti di alcuni club italiani, spagnoli e non solo. In questi mesi di mercato, però, la Stella Rossa non ha mai approcciato il Toro con un’offerta ufficiale per lui, motivo per cui non si è mai parlato realmente di un ritorno in Serbia. Chissà che questa proposta possa arrivare proprio in queste ultime ore, ma in ogni caso la storia tra il Torino e Radonjic è destinata a volgere al termine. Probabile infatti che se nessuna squadra dovesse farsi avanti il club possa proporre la risoluzione del contratto al fantasista.