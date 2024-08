Calciomercato Torino / Oggi arriverà Sebastian Walukiewicz in città, e domani si sottoporrà alle visite mediche

Il mercato del Torino si avvia verso le battute finali, ma è in questi ultimi giorni che bisogna aspettarsi i colpi più importanti e inaspettati. In attesa di risolvere la questione inerente alle uscite, con Sanabria – tra gli altri – che potrebbe partire – i granata hanno intanto chiuso gli acquisti di due difensori: Walukiewicz e Maripan. Entrambi arriveranno oggi in città, ma mentre il cileno atterrerà in Italia già nel pomeriggio bisognerà attendere la sera per vedere a Caselle il difensore ormai prossimo a lasciare l’Empoli.

Walukiewicz stasera a Torino

Sebastian Walukiewicz si prepara a diventare un nuovo giocatore del Torino. A sorpresa, nel giro di un giorno, i granata hanno chiuso una maxi operazione con l’Empoli che oltre al polacco ha visti coinvolti anche Pellegri e Sazonov. Il difensore classe 2000 vestirà la maglia granata per 5 milioni di euro più 2 di bonus, mentre il georgiano e l’attaccante ex Milan e Genoa partiranno per la Toscana in prestito con diritto di riscatto. Un’operazione che non stravolge i piani del Toro, che in ogni caso dovrà prendere altri due difensori (uno, se si considera Maripan come chiuso). Walukiewicz arriverà nella serata di oggi all’aeroporto di Caselle, e probabilmente giovedì si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà ai colori granata. Quasi impossibile immaginare che sia lui che Maripan possano far parte della trasferta di Venezia in programma venerdì, perché i loro futuri compagni di squadra partiranno per la laguna già il 29 agosto. I due (convocazioni con le nazionali permettendo) avranno dunque tutta la sosta a disposizione per potersi inserire con i compagni e imparare al meglio le richieste di Vanoli, in modo da farsi trovare pronti già per la sfida contro il Lecce del 15 settembre.