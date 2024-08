Calciomercato Torino / Il Marsiglia è interessato a Sanabria, e ha iniziato ad avere contatti con i granata

Si prospettano degli ultimi giorni di mercato roventi, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. A proposito di acquisti, sono in arrivo sia Walukiewicz che Maripan come difensori centrali; parlando di uscite, invece, in queste ultime ore Sanabria potrebbe lasciare Torino. Il Marsiglia, infatti, è interessato all’attaccante paraguaiano e ha intavolato una trattativa con i granata: le voci circolavano in Francia già in mattinata, e hanno trovato delle conferme. Il numero 9 non è la prima scelta dei francesi, che però hanno bisogno di un attaccante e vogliono cautelarsi “bloccando” l’ex Genoa, provando a capire la fattiblità dell’operazione.

La situazione

Ormai da parecchio tempo non si vede più il vero Sanabria, quello capace di arrivare in doppia cifra nella stagione 2022/2023. Già nella scorsa stagione l’attaccante è parso spaesato all’interno degli schemi di Juric, non rendendo quasi mai al massimo, e lo stesso si vede ora che in panchina siede Vanoli. L’arrivo di Ché Adams, inoltre, lo ha fatto scendere nelle gerarchie rendendolo oramai un rincalzo più che un titolare, e tutti questi fattori potrebbero spingerlo a scegliere di partire. Il Marsiglia intanto si è fatto in avanti e ha aperto la trattativa con il Torino, che deve decidere se lasciarlo andare o meno.