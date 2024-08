Calciomercato Torino / Con la partenza di Sazonov, alla corte di Vanoli potrebbe arrivare anche un altro centrale

Sono ore calde sul mercato per il Torino, con Davide Vagnati che è impegnato nel completare la rosa da mettere a disposizione di Paolo Vanoli. Nelle ultime ore il dt ha dato una sterzata decisiva alle trattative per Sebastian Walukiewicz dell’Empoli e Guillermo Maripan del Monaco: il primo è arrivo a titolo definitivo per 5 milioni più 2 di bonus, il secondo arriverà con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni. Gli accordi sono stati trovati, ora si dovranno solo sbrigare le pratiche burocratiche. Si chiuderà così il mercato in entrata? No, perché con la partenza di Saba Sazonov che andrà in prestito con diritto di riscatto all’Empoli (anche Pietro Pellegri si trasferirà in Toscana con la stessa formula) sono cambiate le strategie del Torino e Vagnati è ora alla ricerca di un terzo difensore centrale.

Se parte Sazonov serviranno altri acquisti

Escludendo Sazonov che è destinato ad andare all’Empoli e Alessandro Dellavalle, che è in trattativa per il prestito al Pisa, Vanoli al momento ha a disposizione una rosa molto corta nel reparto arretrato, con i soli al Masina e Saul Coco di ruolo come difensori centrali (oltre appunto al georgiano e a Schuurs che è infortunato), tanto che finora sono stati adattati a quella posizione Mergim Vojvoda e Adrien Tameze. Ecco perché Vagnati cercherà di portare a Torino un altro difensore.

Le altre trattative

Il profilo cercato è quello di un centrale di piede mancino considerato che sia Maripan che Walukiewicz sono destri e il vuoto lasciato dalla partenza a parametro zero di Ricardo Rodriguez non è ancora stato colmato. Albian Hajdari del Lugano continua a essere un obiettivo e Vagnati proverà a riaprire i discorsi con il club ma allo stesso tempo sta valutando anche altre alternative per il ruolo. Prima però dovrà essere chiusa in ogni dettaglio l’operazione con l’Empoli che prevede l’arrivo di Walukiewicz e la partenza di Sazonov.