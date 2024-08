Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, martedì 27 agosto

Prosegue senza sosta il calciomercato di Serie A, quando si è ormai giunti quasi alla fine. Club e direttori sportivi sono impegnati nella ricerca dei giusti rinforzi da mettere a disposizione dei rispettivi allenatori per la prossima stagione. Ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti sulle squadre del campionato italiano.

Napoli, fatta per Lukaku e McTominay

Doppio grande colpo in arrivo per il Napoli. Gli azzurri si preparano ad accogliere sia Romelu Lukaku che Scott McTominay, in arrivo entrambi dall’Inghilterra. L’attaccante belga verrà pagato circa 30 milioni di euro, e il Chelsea manterrà il 30% sulla futura rivendita, mentre lo scozzese poco più di 30 milioni di euro. Un bis di acquisti importanti per Conte, in attesa degli ultimi botti di mercato.

Juventus, raggiunto l’accordo per Koopmeiners

La Juventus non si ferma. Dopo aver ufficializzato nel giro di una settimana Kalulu, Conceicao e Nico Gonzalez, i bianconeri hanno ora raggiunto l’accordo con l’Atalanta per l’acquisto di Teun Koopmeiners. L’olandese, inseguito da diversi mesi, lascia così Bergamo e si unisce alla squadra di Thiago Motta. Intanto, Giuntoli vuole regalare un altro colpo al proprio allenatore e ai tifosi bianconeri prima della fine del mercato: Sancho dal Manchester United.

Fiorentina, tentativo per Gosens

Robin Gosens potrebbe tornare in Italia. Sfumato l’arrivo a Torino, a causa delle indecisioni del giocatore, ora la Fiorentina sta facendo un tentativo per il tedesco. La viola vuole offrire un prestito con diritto di riscatto all’Union Berlino, che però chiede un obbligo. È questo dunque attualmente il nodo principale.

Roma, in arrivo Danso

È partita male la Roma in campionato. A De Rossi servono ancora degli innesti, e in questo senso la dirigenza lo ha subito accontentato. I giallorossi hanno raggiunto un accordo con il Lens per Kevin Danso, difensore austriaco che arriverà nella Capitale per circa 25 milioni di euro. Le visite sono previste già per domani.