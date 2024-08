Torino ed Empoli sono in contatto per definire un’operazione che porterebbe Walukiewicz in granata in cambio di Sazonov e Pellegri

A pochi giorni dal termine del calciomercato si scalda improvvisamente l’asse Torino-Empoli, che stanno parlando per portare all’ombra della Mole il difensore polacco Walukiewicz. Quest’ultimo arriverebbe a titolo definitivo in granata per una cifra intorno ai 6-7 milioni di euro. Mentre in Toscana si trasferirebbero Sazonov e Pellegri in prestito con diritto di riscatto. Sia il georgiano che l’attaccante avrebbero già dato l’ok per il passaggio agli ordini di Roberto D’Aversa. Entrambi hanno trovato poco spazio negli ultimi anni al Toro e un’eventuale trasferimento potrebbe garantirgli un maggiore minutaggio. Vanoli potrebbe presto avere il suo nuovo difensore: si attendono sviluppi nelle prossime ore.

La carriera in Serie A e in Nazionale

Sebastian Walukiewicz è sbarcato in Italia nel 2019, quando venne acquistato a titolo definitivo dal Cagliari. Con Eusebio Di Francesco divenne presto un titolare, ma l’attuale allenatore del Venezia venne poi esonerato e il polacco perse il posto con l’arrivo di Semplici. Poi un grave infortunio all’anca, che lo costrinse a un intervento chirurgico. Walukiewicz rimase lontano dai campi per circa 7 mesi. Poi, nel 2022, si concretizzò il suo passaggio all’Empoli, in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. I toscani lo riscattarono per 1 milione di euro e il difensore trovò continuità. Il polacco è un difensore piuttosto esperto, che è entrato anche nel giro della nazionale. Nel 2020, infatti, Walukiewicz venne convocato per la prima volta dalla Polonia in vista delle partite di Nations League contro Paesi Bassi e Bosnia ed Erzegovina. Fece il suo esordio a ottobre, in occasione di un’amichevole contro la Finlandia. Dopo non essere stato convocato per i Mondiali del 2022, a giugno 2024 è stato incluso nella lista dei convocati per gli Europei. Nel torneo in Germania, tuttavia, non è mai stato utilizzato dal commissario tecnico Probierz.