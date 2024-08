Alessandro Dellavalle sembra vicino a vestire la maglia del Pisa: il Torino aspetta di avere un nuovo difensore

Prosegue il corteggiamento del Pisa nei confronti di Alessandro Dellavalle, difensore classe 2004 che nella scorsa stagione ha concluso la sua esperienza in Primavera. Il club di Filippo Inzaghi ha individuato da tempo nel ragazzo il giusto profilo per rinforzare il reparto arretrato: basti pensare che i primi colloqui tra le parti sono iniziati quando il Toro era in ritiro a Pinzolo. Ora l’affare sembra essere più vicino alla dirittura, ma Vagnati vuole prima essere certo dell’arrivo di un nuovo difensore che prenderà il suo posto. Poi Dellavalle sarà libero di cominciare la sua nuova avventura in nerazzurro. L’operazione si basa su un prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei granata, che non vogliono rischiare di perdere un giovane talento per il futuro.

Altre squadre lo avevano cercato

Dellavalle aveva attirato l’attenzione anche di altre squadre come il Modena e l’Yverdon, squadra che milita nella Super League svizzera, distinguendosi per la sua leadership e tecnica. Nelle prime settimane di preparazione estiva aveva impressionato anche Paolo Vanoli, dimostrando di essere un giocatore promettente. Tuttavia il nuovo allenatore del Toro non gli ha concesso minuti né contro il Milan né contro l’Atalanta. Per l’ex Primavera solo pochi minuti nel finale di Torino-Cosenza, gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Ora Dellavalle potrebbe partire in prestito per farsi le ossa in un campionato ostico come quello di Serie B, per poi tornare in granata e giocarsi finalmente le sue chance in prima squadra.