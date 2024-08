Calciomercato Torino / Operazione difficile, il club ceco valuta il difensore 15 milioni ma il dt granata sta facendo un tentativo

C’è anche il nome di Martin Vitik nella lista di Davide Vagnati: è questa l’ultima idea in ordine di tempo del direttore tecnico granata per rinforza la retroguardia della squadra di Paolo Vanoli. Nella giornata di ieri si sono registrati dei contatti esplorativi tra il dirigente granata e lo Sparta Praga, società proprietaria del cartellino del centrale, ma nuovi colloqui sono previsti nelle prossime ore per capire se l’affare è realmente possibile.

Calciomercato Torino: Vitik è valutato 15 milioni

Non sarà una trattativa semplice quella per Vitik, considerato che lo Sparta Praga lo valuta 15 milioni di euro e che sulle tracce del difensore ci sono anche diversi altri club tra i quali il Bologna. Classe 2001, di piede destro, Vitik è certamente un profilo interessante ed è inoltre un difensore abituato a giocare nella Sparta Praga difesa a tre, dove ha spesso agito da terzo di destro. Nonostante la giovane età ha già alle spalle una discreta esperienza in campo internazionale e fa parte della nazionale della Repubblica Ceca, con cui ha partecipato anche all’ultimo Europeo pur senza mai essere impiegato.

Le altre trattative per la difesa

La trattativa per Vitik andrà avanti di pari passo a quella per Carlos Cuesta, altro centrale di piede destro che il Torino sta seguendo con grande interesse e con cui ha anche già trovato un’intesa (ma non ha ancora l’accordo con il Genk). Restano vive anche le piste per Zeno Van Den Bosch dell’Anversa – nonostante le difficoltà che Vagnati ha finora riscontrato nella trattativa con gli agenti del belga – Flavius Daniliuc della Salernitana e Albian Hajdari del Lugano: quest’ultimo è l’unico tra i centrali elencati a essere di piede mancino. Mancano quattro giorni (compreso oggi) alla chiusura della sessione estiva di calciomercato e Paolo Vanoli sta ancora attendendo quei rinforzi richiesti quando ha accettato l’offerta del Torino. “Ho pazienza”, ha ripetuto il tecnico al termine della partita contro l’Atalanta, ma è chiaro che spera di avere al più presto i suoi due nuovi difensori, considerato che la coperta nel reparto arretrato è al momento molto corta.