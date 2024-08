Al termine di Torino-Atalanta 2-1, il tecnico granata Paolo Vanoli ha così commentato la vittoria della sua squadra

Paolo Vanoli, al termine della partita, ha così commentato la partita: “Faccio i complimenti ai miei giocatori perché anche stasera hanno aggiunto qualcosa alla prestazione che avevamo fatto a Milano. A San Siro eravamo calati un po’ alla fine, anche perché siamo ad agosto, in questa settimana abbiamo messo u po’ di benzina. Faccio i complimenti ai ragazzi”.

La conferenza stampa di Vanoli

Un commento sulla contestazione

“Non voglio più parlare di queste cose, ne ho parlato una volta, non ne parlo più. Parliamo di calcio”.

Zapata è il leader della squadra?

“L’ha dimostrato anche stasera di esserlo. Dobbiamo però fare un elogio a chi è entrato, anche a chi è entrato alla fine come Karamoh e Ciammaglichella. Stiamo diventando squadra. Quando sono arrivato ho sottolineato che gli attaccanti per me erano importanti e ho la fortuna di averne cinque”.

Era la reazione che vi aspettavate?

“Non capisco perché reaazione, venivano da una grande prestazione a Milano”.

Adams ha fatto bene

“Adams, non lo dico io ma lo dicono i suoi numeri, è un giocatore importante che rinforza un reparto importante. Sanabria aveva fatto una partita importante a Milano ma Adams ha caratteristiche diverse e mi piace avere giocatori in attacco con caratteristiche diverse”.

Tameze in difesa è una soluzione provvisoria?

“Tameze ha fatto bene, volevo un braccetto centrocampista che entrasse dentro al campo come è successo nell’occasione della palla che ha messo per Duvan”.

Che effetto ti ha fatto l’ovazione iniziale della Maratona?

“I tifosi li ringrazio. E’ stato bello vedere un’atmosfera così importante, ma non solo per me ma per la squadra. I tifosi sono il 12° uomo, con umiltà, possono aiutarci tanto”.

“Questo gruppo da quando ce l’ho in mano ha sempre dimostrato di voler fare qualcosa di nuovo e importante. Ho un gruppo importante, l’ha dimostrato stasera. Bisogna credere in questo gruppo, per credere bisogna passare dai sacrifici come fatto stasera”.

Cosa succede negli ultimi minuti?

“Questa squadra un po’ lo deve superare questo momento, anche l’anno scorso ha preso tanti gol nel finale. Dobbiamo crescere. Oggi abbiamo avuto un po’ di fortuna con il rigore parato che ci più aiutare a superare questo momento”.

Un commento sul portiere?

“Milinkovic-Savic per me ha grandi potenzialità, l’ho sempre detto. Può crescere tanto e deve crescere tanto”.

Vagnati o Cairo ti hanno chiamato dopo le parole di ieri?

“Come ho detto, ho aperto e chiuso una parentesi. Guardiamo avanti. Per fare grandi impresi ci vogliono grandi uomini, questa vittoria di sacrificio è una vittoria di una squadra”.

Cosa si aspetta in difesa?

“Da quando sono arrivato, il direttore e il club sanno dove devono intervenire. Ho pazienza. Ora sono focalizzato su quello che devo fare”.

Quanto manca perché sia la tua squadra?

“In poco più di un mese non si può arrivare ad avere la continuità di anni. All’interno di una partita ci sono più partita, per ora ne conosciamo solo una. Ma è un processo normale”.