Gian Piero Gasperini si è espresso in conferenza stampa sul match vinto dal Torino ai danni della sua Atalanta col risultato di 2-1: “Non credo che ci siamo smarriti. Abbiamo preso un gol presto, il portiere ha parato. Abbiamo pagato qualche errore. Globalmente sembra davvero troppo. La squadra anche oggi è stata bene in campo. Il risultato è stato determinato da diversi episodi in cui non abbiamo fatto bene. Rispetto a Dublino ho 13 giocatori in meno. Col Real, a Lecce e oggi abbiamo comunque fatto delle buone partite. Dispiace avere preso un uno due”.

Come mai non è stato convocato Bellanova?

“Bellanova non ci sembrava il caso di alimentare una tensione che sembrava già alta. Il Torino ha fatto la sua partita. Noi dovevamo fare molto di più. Abbiamo giocato una buona gara. Chiaro che nei novanta minuti il risultato ci sta stretto”.

Vanoli

“Oggi abbiamo avuto molti più spazi per poter ripartire. Il Torino rimane una buona squadra. Cerca di palleggiare un po’ di più. I gol che hanno fatto sono stati due bei gol. Un po’ meno chiusa. 25 conclusioni sono davvero tante. Una squadra che gioca più aperta e la gente credo si sia divertita”.