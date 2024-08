Il portiere para in rigore a Pasalic in pieno recupero, per lo scozzese un assist e poi il gol decisivo: le pagelle

MILINKOVIC-SAVIC 8: quando l’Atalanta aumenta il pressing nel tentativo di trovare il 2-2, il portiere c’è, e difende bene in un paio di occasione (come su Pasalic) la sua porta. Poi para il rigore del possibile pareggio in pieno recupero.

TAMEZE 6: lo rivediamo in un ruolo che lo scorso anno è stato il suo praticamente tutto l’anno, quello di braccetto di destra. Se la cava nonostante un inizio così così, prendendo coraggio una volta superata la titubanza iniziale (st 21′ DEMBELE 6: fa quello che l’allenatore gli chiede, sia da esterno che poi da braccetto)

COCO 6: osservato speciale dopo la bella prova di San Siro, perde Retegui quando non dovrebbe, nell’occasione del vantaggio atlantico. Per il resto è lo stesso Saul visto nelle prime uscite granata

MASINA 6.5: gioca con sicurezza senza commettere sbavature

VOJVODA 6.5: la partenza di Bellanova costringe Vanoli a cambiare assetto e a rispedire sulla fascia il kosovaro, nella posizione naturale dell’esterno. Per Vojvoda qualche buona giocata in una zona del cam po che certamente sente più sua (st 33′ SOSA SV)

LINETTY 6: anche oggi mette la sua esperienza a servizio della squadra. Qualità e quantità per il polacco

RICCI 7: gli avversari lo prendono di mira sin da subito, provando così a frenare quella che è la fonte del gioco granata in mezzo al campo. Lui si rialza e va avanti come se nulla fosse, continuando a correre (st 50′ CIAMMAGLICHELLA SV)

ILIC 7: se Juric lo aveva fortemente voluto, ora Vanoli lo sta valorizzando. Il serbo è un altro giocatore rispetto a quello dell’ultima stagione: quando è dentro le partite con la testa e con le gambe è un giocatore imprescindibile.

LAZARO 5.5: la prestazione non è al livello di quella di San Siro, causa anche il rigore che rischia di

ADAMS 8: Vanoli, a dispetto di quanto detto alla vigilia, lo manda in campo dall’inizio. E lui ripaga la fiducia con una partita ai limiti della perfezione. Un assist per Ilic, il gol del sorpasso – il primo in A – ma soprattutto una partita in cui dimostra di essere sempre al posto giusto al momento giusto (st 50′ KARAMOH)

ZAPATA 6.5: si spende dal primo all’ultimo minuto senza mai risparmiarsi. Il gol avrebbe coronato la sua prestazione.

All. VANOLI 7: lo aveva detto prima del match che avrebbe voluto una partita da grande squadra. Il Toro lo ha accontentato: la sua mano si vede e questo rende quasi più amara la partenza di Bellanova