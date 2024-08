Sintesi e commento di Torino-Atalanta: nella prima frazione Ilic risponde a Retegui. Nel secondo tempo lo scozzese completa la rimonta

Primo tempo: Ilic pareggia immediatamente i conti

Il Torino fa il suo esordio in campionato davanti al proprio pubblico. Per l’occasione Paolo Vanoli è costretto ad attuare delle modifiche all’undici iniziale. A difesa di Milinkovic-Savic, Coco al centro, Masina a sinistra e la novità Tameze a destra, con Vojvoda spostato un po’ più avanti. Dalla parte opposta Lazaro e al centro Linetty, Ricci, Ilic. Davanti la coppia inedita Zapata-Adams. Dopo 4 minuti i granata imbastiscono la prima occasione del match, proprio grazie ai movimenti tra le linee dei due attaccanti. E’ Zapata dunque a offrire una palla smarcante per Lazaro: l’austriaco, solo davanti a Carnesecchi, spara altissimo. Al 12′ il primo squillo ospite: merito della giocata spalle alla porta di Retegui, a ingannare Coco in marcatura, che serve Ederson pronto a lanciarsi verso la porta di Vanja. Provvidenziale l’intervento in chiusura di Tameze ad evitare la conclusione del brasiliano. Al 20′ nuova occasione per l’Atalanta. E’ Retegui questa volta ad andare a un passo dal gol, su passaggio smarcante di Brescianini. L’attaccante, in area di rigore, si allarga a destra per crearsi lo spazio per concludere, con lo specchio apparentemente sguarnito: è Vanja a metterci una pezza e concedere l’angolo. Preambolo del vantaggio della Dea di cinque minuti più tardi, sempre con il nazionale azzurro, perfetto nel liberarsi dalla marcatura di Coco e impattare con la fronte il traversone offertogli da Zappacosta. Nulla da fare per Vanja. Tempo di rientrare dal cooling break e il Toro pareggia. Perfetto l’uno due tra Ilic e Adams, con il serbo che riceve e supera con uno tocco morbido Carnesecchi in uscita. Brivido poi nel finale di frazione per i granata. Al 42′ De Ketelaere si lancia in un’azione personale sul versante destro. Il belga, una volta giunto in area, trova la risposta pronta di Vanja. Sulla respinta ci prova poi Zappacosta: tentativo che termina di poco a lato. Vicinissimo poi il Toro al vantaggio con Zapata, su assist di Tameze, che stacca di testa approfittando dell’uscita di Carnesecchi. Hien salva sulla linea.

Secondo tempo: il timbro di Adams e Vanja sulla vittoria

Pronti, via e l’Atalanta prova subito a riportarsi avanti con De Ketelaere. La conclusione di mancino rasoterra dell’ex Milan costringe Milinkovic-Savic alla risposta in tuffo. Al 5’ il Grande Torino esplode per celebrare il primo gol granata di Ché Adams. Dall’out mancino Ilic confeziona un pallone diretto in area per Zapata. Il capitano calcia col sinistro ma Carnesecchi lo ipnotizza: il tap-in di Ché Adams è vincente e vale il 2-1. La reazione atalantina giunge al 14’ con un’azione insistita che conduce al piazzato di Ederson col destro. Vanja risponde, come nel tentativo seguente. Calcio d’angolo Dea a destra. Djimsiti sul secondo palo stacca di testa, Retegui prova a correggere col tacco e colpisce la traversa. Pasalic va sulla respinta, ma sono ancora i riflessi di Vanja a dirgli di no. Passato lo spavento sono ancora Zapata e Adams a rendersi pericolosi. Palla dello scozzese a cercare il colombiano. Carnesecchi para, come sul tentativo al volo di Adams dal limite dell’area, con l’estremo difensore che smanaccia in tuffo il pallone diretto al sette. Al 20’ l’Atalanta poi colpisce un altro legno. Cross da destra di Samardzic diretto sul secondo palo, dove De Keteleare impatta di testa e colpisce il palo più vicino. Successivamente Vanoli fa uscire Tameze per concedere minutaggio a Dembele. Vojvoda si sposta quindi a braccetto. Alla mezz’ora il tentativo altissimo di Zapata su pallone offerto da sinistra da Lazaro, prima di un altro tentativo di testa confezionato dai subentrati Palestra, assist, e Zaniolo, che manda fuori. Al 33’ Vojvoda si accascia a terra per crampi e al suo posto fa il suo esordio Borna Sosa, con Vanoli che deve dunque scovare un altro terzo di destra, individuato in Dembele. Velleitari i tentativi nel finale di Samardzic e Zaniolo per cui Vanja non si scompone. Il recuipero, come a San Siro, è corposo: ben 7 giri di lancette. Rapuano viene richiamato al Var per un fallo di Adams in area di rigore. L’arbitro indica il dischetto, su cui si presenta Pasalic. Milinkovic-Savic lo ipnotizza e il Toro, nonostante un altro finale al cardiopalma, fa suoi i primi tre punti con tanto di ovazione per i due protagonisti dell’incontro.